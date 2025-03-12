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Руководство «Азеригаз» примет жителей ряда районов

10:26 289

Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Государственной нефтяной компании (SOCAR) Азербайджана Азер Мамедов примет граждан в Джалилабадском районе. Об этом haqqin.az сообщили в ПО «Азеригаз».

Во время встречи, которая состоится 14 марта в 11:00 в Центре Гейдара Алиева, будут заслушаны обращения жителей Джалилабадского, Билясуварского и Джебраильского районов.

Отмечается, что обращения граждан должны касаться только деятельности ПО «Азеригаз».

Желающие получить дополнительную информацию о приеме могут обратиться в Лянкяранское региональное управление по эксплуатации газа (тел.: 051-792-79-95; 050-845-96-81).

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