Руководство «Азеригаз» примет жителей ряда районов

Генеральный директор производственного объединения «Азеригаз» Государственной нефтяной компании (SOCAR) Азербайджана Азер Мамедов примет граждан в Джалилабадском районе. Об этом haqqin.az сообщили в ПО «Азеригаз».

Во время встречи, которая состоится 14 марта в 11:00 в Центре Гейдара Алиева, будут заслушаны обращения жителей Джалилабадского, Билясуварского и Джебраильского районов.

Отмечается, что обращения граждан должны касаться только деятельности ПО «Азеригаз».

Желающие получить дополнительную информацию о приеме могут обратиться в Лянкяранское региональное управление по эксплуатации газа (тел.: 051-792-79-95; 050-845-96-81).