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Нарышкин позвонил директору ЦРУ

10:27 1742

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и директор ЦРУ Джон Рэтклифф провели телефонный разговор, условились о поддержании регулярных контактов, сообщило пресс-бюро СВР.

«11 марта 2025 года состоялся телефонный разговор директора СВР России Нарышкина с главой ЦРУ США Рэтклиффом. В ходе общения обсуждались вопросы взаимодействия двух спецслужб по направлениям общего интереса и урегулирования кризисных ситуаций», - говорится в сообщении.

В ходе беседы «достигнута договоренность о поддержании регулярных контактов между директорами СВР и ЦРУ с целью содействовать обеспечению международной стабильности и безопасности, а также снижению конфронтации в отношениях между Москвой и Вашингтоном».

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