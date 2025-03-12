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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Саакашвили добавили еще девять лет

10:36 2169

Суд в Грузии приговорил Саакашвили к девяти годам тюрьмы за растрату более 3,2 млн долларов. Об этом сообщает телеканал «Мтавари архи».

Решение огласил судья Тбилисского городского суда Бадри Кочламазашвили. По решению суда виновным также признан бывший начальник охраны Саакашвили Теймураз Джанашия. Его оштрафовали на 300 тысяч лари (более 1 тыс. долларов).

Саакашвили и Джанашия ранее неоднократно отвергали обвинения, заявляя, что процесс носит политический характер.

В настоящее время Саакашвили уже отбывает шестилетний срок. Приговоры в отношении него ранее были вынесены по двум другим делам — о помиловании убийц Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валери Гелашвили.

Новый срок лишения свободы будет исчисляться с момента задержания Михаила Саакашвили — 1 октября 2021 года. Таким образом, согласно приговору, на свободу он сможет выйти 1 октября 2030 года. В то же время против него продолжаются судебные процессы по делам о событиях 7 ноября 2007 года и о незаконном пересечении границы.

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