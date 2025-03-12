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В Баку горел рынок

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10:37 1601

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре на территории рынка древесины «Дарнагюль» в Наримановском районе Баку.

Как сообщили в пресс-службе министерства, по поступившей информации на место происшествия были направлены силы Государственной противопожарной службы МЧС. Благодаря принятым пожарными необходимым и срочным мерам пожар, вспыхнувший в точке продажи дров на территории рынка, был в короткие сроки потушен.

В результате пожара сгорели деревянные поддоны, два станка, комната сторожа, состоящая из деревянной конструкции, также сгорел торговый киоск. Другие строения и материалы на территории рынка были защищены от пожара.

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