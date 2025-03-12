Сторонники независимости побеждают в Гренландии

Сторонники независимости Гренландии одержали победу на состоявшихся 11 марта выборах в местный парламент, сообщает Датское радио.

По результатам подсчета 100% голосов самое большое представительство в 31-местном парламенте получила партия «Демокраатик» (Demokraatik, «Демократы»), взявшая 10 мест. Она придерживается либеральной идеологии и выступает за постепенное обретение независимости. На втором месте расположилась партия «Налерак» (Naleraq, «Стремление»), выступающая за более резкий разрыв связей с Данией и независимость острова. Ее в местном парламенте будут представлять восемь депутатов.