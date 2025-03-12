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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Сторонники независимости побеждают в Гренландии

10:50 866

Сторонники независимости Гренландии одержали победу на состоявшихся 11 марта выборах в местный парламент, сообщает Датское радио.

По результатам подсчета 100% голосов самое большое представительство в 31-местном парламенте получила партия «Демокраатик» (Demokraatik, «Демократы»), взявшая 10 мест. Она придерживается либеральной идеологии и выступает за постепенное обретение независимости. На втором месте расположилась партия «Налерак» (Naleraq, «Стремление»), выступающая за более резкий разрыв связей с Данией и независимость острова. Ее в местном парламенте будут представлять восемь депутатов.

Стоявшая до выборов у власти в Гренландии социалистическая партия левого толка «Инуит атакватигиит» (Inuit Ataqatagiit, «Объединение эскимосов») потерпела поражение, получив лишь семь мест.

Хотя «Демократы» и получили самое крупное представительство в новом составе парламента Гренландии, они не располагают парламентским большинством в 16 мест, поэтому им придется начать коалиционные переговоры.

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