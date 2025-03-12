Захват поезда с заложниками: убиты десятки боевиков, операция продолжается

Силы безопасности Пакистана освободили по меньшей мере 155 пассажиров поезда, которых накануне взяли в заложники боевики из «Армии освобождения Белуджистана», сообщает пакистанский канал Geo TV.

Отмечается, что ликвидированы 27 террористов, операция по освобождению заложников продолжается.

По данным правительства и железнодорожных чиновников, боевики убили по меньшей мере 10 человек после захвата поезда. Девять из убитых были сотрудниками службы безопасности, сообщил CNN во вторник вечером высокопоставленный железнодорожный чиновник Имран Хайят, добавив, что в результате нападения также был убит машинист поезда.

Ранее сообщалось, что террористы обстреляли пассажирский поезд Jaffar Express, следовавший из пакистанского города Кветта в Пешавар, машинист поезда и несколько пассажиров получили серьезные ранения. В составе находилось более 400 пассажиров. Нападавшие подорвали железнодорожные пути, вынудив поезд остановиться, после чего ворвались внутрь и взяли людей в заложники.

Группировка BLA, выступающая за независимость Белуджистана, заявила, что берет на себя ответственность за нападение.

Белуджистан – крупнейшая по площади, но наименее населенная провинция Пакистана, занимающая 44% территории страны. В регионе действует сепаратистское движение, представители которого обвиняют Исламабад в эксплуатации природных ресурсов без участия местного населения.

BLA – крупнейшая этническая повстанческая группировка, ведущая вооруженную борьбу с правительством.