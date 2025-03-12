Maxar возобновил доступ Украины к спутниковым снимкам

Американская аэрокосмическая компания Maxar восстанавливает аккаунты украинских пользователей GEGD. Об этом сообщает издание «Милитарный», ссылаясь на информацию нескольких пользователей сервиса.

Речь идет о программе Global Enhanced GEOINT Delivery (GEGD) от американского правительства, которая предоставляет доступ к коммерческим спутниковым изображениям, которые были предназначены и собраны правительством США.

Напомним, ранее США временно приостановили украинские учетные записи в GEGD. В администрации Maxar объяснили, что такое решение было принято «по административному запросу».

Отмечается, что отключение произошло из-за запрета правительства США на предоставление Украине разведданных. Таким образом, администрация президента США Дональда Трампа запретила предоставлять американским компаниям и коммерческим сервисам спутниковые данные для Украины.