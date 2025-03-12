Трамп отменил свое решение

Президент США Дональд Трамп отменил введение пошлин до 50% на импорт канадской стали и алюминия , сообщает телеканал CNBC со ссылкой на главного торгового советника Белого дома Питера Наварро.

До этого премьер-министр канадской провинции Онтарио Даг Форд объявил, что приостанавливает введение наценки в 25% на экспорт электроэнергии в Мичиган, Нью-Йорк и Миннесоту после обсуждений с американским министром торговли Говардом Лютником. Форд и Лютник также договорились встретиться 13 марта в Вашингтоне, чтобы обсудить трехсторонний (США, Канада, Мексика) договор о свободной торговле.

Даг Форд назвал свои переговоры с Лютником «продуктивной беседой». Питер Наварро сказал CNBC, что Лютник «прекрасно справился с переговорами».

11 марта Дональд Трамп объявил, что поручил министру торговли ввести дополнительные пошлины до 50% на импорт стали и алюминия из Канады — в ответ на канадскую надбавку на экспорт электроэнергии в США. Она, в свою очередь, стала ответом на введенные Трампом ранее пошлины в 25% на импорт различных товаров из Канады (а также Мексики и Китая).

Введение пошлин в отношении Канады, Мексики и Китая Трамп объяснял необходимостью «заставить» эти страны «выполнить свои обещания остановить нелегальную иммиграцию и остановить поток ядовитого фентанила и других наркотиков» в США. В Канаде в ответ заявили о введении 25-процентных пошлин на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов, а также о подаче иска против США во Всемирную торговую организацию.