Украина могла бы сохраниться в границах 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее руководство шло на сотрудничество и реализовывало собственные инициативы.

Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 12 марта в интервью американским блогерам.

«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — утверждает министр, слова которого приводят российские СМИ.

По словам Лаврова, чтобы сохранить свои границы, Украине нужно было соблюдать Минские соглашения. Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинские посланники представили принятый Россией документ, по которому Украина обязуется не вступать в НАТО, но позднее Киев отказался от этой договоренности якобы под давлением бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Глава МИД РФ также сказал, что начало «специальной военной операции» якобы было «вынужденным шагом», потому что все остальные попытки, альтернативы по направлению сложившейся ситуации в положительное русло «потерпели крах».

Лавров отметил, что Россия не пойдет на компромиссы, которые поставят под угрозу судьбы людей. Он заявил, что для Москвы приоритетом является защита тех, кого Киев якобы «лишил своей истории» через законодательные изменения. «Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ заявил, что территории важны только потому, что на них живут люди: «Живущие на этих землях являются потомками тех, кто сотни лет строил и Одессу, и другие города, и порты, и дороги, кто осваивал эти земли и был связан с историей этой земли».