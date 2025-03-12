«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО...
Украина могла бы сохраниться в границах 1991 года, но без Крыма и части Донбасса, если бы ее руководство шло на сотрудничество и реализовывало собственные инициативы.
Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров 12 марта в интервью американским блогерам.
«Если бы они сотрудничали и реализовывали свою же собственную инициативу, то у них все еще были бы границы 1991 года без Крыма, без какой-то части Донбасса. Каждый раз, когда они обманывают, они проигрывают. Этот процесс продолжается», — утверждает министр, слова которого приводят российские СМИ.
По словам Лаврова, чтобы сохранить свои границы, Украине нужно было соблюдать Минские соглашения. Он также напомнил, что в 2022 году в Стамбуле украинские посланники представили принятый Россией документ, по которому Украина обязуется не вступать в НАТО, но позднее Киев отказался от этой договоренности якобы под давлением бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.
Глава МИД РФ также сказал, что начало «специальной военной операции» якобы было «вынужденным шагом», потому что все остальные попытки, альтернативы по направлению сложившейся ситуации в положительное русло «потерпели крах».
Лавров отметил, что Россия не пойдет на компромиссы, которые поставят под угрозу судьбы людей. Он заявил, что для Москвы приоритетом является защита тех, кого Киев якобы «лишил своей истории» через законодательные изменения. «Наша совесть прозрачна и чиста. Не потому, что мы редко ею пользуемся. А потому, что мы много раз обжигались», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ заявил, что территории важны только потому, что на них живут люди: «Живущие на этих землях являются потомками тех, кто сотни лет строил и Одессу, и другие города, и порты, и дороги, кто осваивал эти земли и был связан с историей этой земли».
* * * 11:28
Присутствие войск стран НАТО под любым флагом и в любом качестве в Украине является для России угрозой.
Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью американским блогерам Марио Науфалу, Ларри Джонсону и Эндрю Наполитано.
«Если расширение НАТО признается по крайней мере Дональдом Трампом как одна из коренных причин, то присутствие войск стран НАТО под любым флагом, в любом качестве в Украине является для нас такой же угрозой», — отметил министр.
Лавров также подчеркнул, что Европа одержима идеей «миротворцев в Украине», но «это не то, что требуется для окончания» войны. По его словам Россия «ни при каких условиях» не примет присутствия военных НАТО в Украине в качестве миротворцев.
«Больше всего поражает эта их одержимость миротворцами. Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет, мол, давайте остановим войну, через месяц будут развернуты «миротворцы», а там посмотрим, что делать дальше. Во-первых, это не то, что требуется для окончания войны, которую Запад ведет против нас через украинцев путем прямого участия их военных. Мы знаем об этом», — отметил он.
Глава МИД России также заявил, что США намерены уступить британцам главенство в формате «Рамштайн», созданном группой западных стран для координации поставок вооружений Украине. «Великобритания и ряд стран Европы хотят поднять ставки по Украине и готовят что-то, чтобы подтолкнуть Трампа «к агрессивным действиям против России», — добавил он.
Лавров также отметил, что значимость Украины для обеспечения безопасности России «во много раз больше», чем значение Гренландии для безопасности США.
Глава МИД РФ Сергей Лавров также считает, что американцы вряд ли выйдут из НАТО: «По крайней мере, президент США Дональд Трамп никогда даже не намекал на то, что это может произойти. Но он сказал прямо, что если страны - члены НАТО хотят, чтобы США их защищали и дали гарантии безопасности, то они должны платить столько, сколько необходимо».