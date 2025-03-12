Европа запускает контрмеры против США

Об этом заявил еврокомиссар по торговле и экономической безопасности Марош Шефчович.

Евросоюз с 1 апреля введет торговые контрмеры в отношении товаров из США в ответ на пошлины Вашингтона.

«США выбрали необоснованные тарифы, не оставив нам иного выбора, кроме как отреагировать. Приостановленные в настоящее время меры ЕС по ребалансировке возобновятся 1 апреля», - написал он в социальной сети X.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что новая тарифная политика будет реализована в два этапа. С 1 апреля будет отменена приостановка пошлин на американскую продукцию, а к середине апреля будут разработаны новые ответные меры в отношении товаров из США, сообщила комиссия. В то же время она отметила, что ЕК готова к конструктивному диалогу с Вашингтоном.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп ввел 25-процентную пошлину на товары, импортируемые из ЕС.