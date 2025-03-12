Зеленский: «Мы выиграли первую битву»

Для Украины переговоры в Джидде принесли серьезные преимущества, несмотря на ряд неопределенностей. Такую оценку по итогам встречи делегаций Киева и Вашингтона дает издание Der Spiegel.

В материале отмечается, что помощь Украине от США возобновляется, а Вашингтон выразил готовность подписать соглашение по полезным ископаемым.

Издание подчеркивает, что Зеленский поздравил делегацию в Джидде, сказав: «Мы выиграли первую битву».

В свою очередь, спикер Министерства иностранных дел Георгий Тихий заявил, что переговоры в Джидде были «одними из самых интересных из тех, в которых приходилось участвовать» с точки зрения искусства дипломатии, стратегического мышления, поиска нестандартных решений, грамотного баланса гибкости и твердости, умения идти на тактические шаги ради конечной цели.

По его словам, президент Украины Владимир Зеленский в дистанционном режиме направлял действия украинской делегации. «Все это вчера продемонстрировала украинская делегация и прежде всего президент Украины, который в дистанционном режиме направлял ее действия. Конечно, все подробности можно будет раскрыть только через много лет», - отметил Тихий.

Впрочем, отметил он, несколькими нюансами, которые не навредят, может поделиться публично. Тихий напомнил, что переговоры продолжались в целом более восьми часов - почти непрерывно, если не учитывать обед, во время которого тоже шла работа.

«Историки недооценивают роль человеческого истощения в принятии исторических решений. Именно в эти последние часы эндшпиля, когда усталость уже дает о себе знать, вдруг становится возможным выход из тупика и даже тяжелые компромиссы. Короче говоря, гору берет тот, кто способен вытянуть последние полтора километра на голой силе воли и характера. А еще - контролировать эмоции. Собственно, в дни, предшествовавшие встрече, это была ключевая задача, с которой мы все, считаю, в целом справились», - добавил он.