Серьезные нарушения в ресторане Top Qapı

В результате проверки, проведенной специалистами Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в ресторане Top Qapı, находящемся в Наримановском районе на улице Ахмедбека Агаоглу, 26, выявлены серьезные нарушения. Об этом говорится в сообщении АПБА.

Во время проверки специалисты агентства установили, что на объекте нарушены санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования в зонах первичной обработки мяса, на кухне, в тандыре, на складе и в раздевалке для персонала, а также в процессе приготовления холодных закусок. Эти зоны регулярно не очищались и не дезинфицировались. Дверь санитарного узла открывалась прямо в зону первичной обработки мяса, на кухне не установлена система вентиляции, пищевые продукты хранились ненадлежащим образом и при несоответствующей температуре.

Также выяснилось, что сотрудники, работающие с продуктами, не проходили обязательные медицинские осмотры, не имели гигиенического обучения. В заведении предлагали блюда из мяса и других продуктов животного происхождения без соответствующих ветеринарных документов. Для лабораторных исследований были отобраны образцы переработанной продукции.

По данному факту в отношении владельца ресторана составлен административный протокол, и в рамках законодательства приняты соответствующие меры. Расследование продолжается.