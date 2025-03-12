USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Серьезные нарушения в ресторане Top Qapı

фото
12:36 1782

В результате проверки, проведенной специалистами Агентства пищевой безопасности Азербайджана (АПБА), в ресторане Top Qapı, находящемся в Наримановском районе на улице Ахмедбека Агаоглу, 26, выявлены серьезные нарушения. Об этом говорится в сообщении АПБА.

Во время проверки специалисты агентства установили, что на объекте нарушены санитарно-технические и санитарно-гигиенические требования в зонах первичной обработки мяса, на кухне, в тандыре, на складе и в раздевалке для персонала, а также в процессе приготовления холодных закусок. Эти зоны регулярно не очищались и не дезинфицировались. Дверь санитарного узла открывалась прямо в зону первичной обработки мяса, на кухне не установлена система вентиляции, пищевые продукты хранились ненадлежащим образом и при несоответствующей температуре.

Также выяснилось, что сотрудники, работающие с продуктами, не проходили обязательные медицинские осмотры, не имели гигиенического обучения. В заведении предлагали блюда из мяса и других продуктов животного происхождения без соответствующих ветеринарных документов. Для лабораторных исследований были отобраны образцы переработанной продукции.

По данному факту в отношении владельца ресторана составлен административный протокол, и в рамках законодательства приняты соответствующие меры. Расследование продолжается.

Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 10682
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
14:37 456
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц?
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц? реакция Кремля
13:46 1462
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 4461
Украинские войска уходят из Курской области
Украинские войска уходят из Курской области видео; обновлено 13:20
13:20 8142
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 2231
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 2285
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 4557
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 8467
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
11:59 3185
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО...
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО... обновлено 12:03
12:03 2443

ЭТО ВАЖНО

Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 10682
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
14:37 456
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц?
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц? реакция Кремля
13:46 1462
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 4461
Украинские войска уходят из Курской области
Украинские войска уходят из Курской области видео; обновлено 13:20
13:20 8142
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 2231
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 2285
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 4557
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 8467
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
11:59 3185
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО...
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО... обновлено 12:03
12:03 2443
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться