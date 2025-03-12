Прокуратура Боснии постановила задержать президента Додика

Государственное агентство расследований и охраны (SIPA) получило от прокуратуры Боснии и Герцеговины приказ оказать содействие в аресте президента Республики Сербской Милорада Додика, премьер-министра Радована Вишковича, а также председателя Народной скупщины РС Ненада Стевандича, сообщает портал «Аваз».

По словам пресс-секретаря SIPA Елены Миовчич, приказ уже поступил в агентство. «Это их дело, их служебная записка, их приказ. На данном этапе я больше ничего сказать не могу», — прокомментировала Миовчич.

Издание Fokus со ссылкой на канцелярию премьера пишет, что чиновники обвиняются в посягательстве на конституционный строй.

«Если Додик, Стевандич и Вишкович не будут задержаны, будет выдан внутренний ордер, на основании которого любое полицейское управление БиГ сможет их арестовать», — сказано в сообщении канцелярии. В случае, если арест не производится по внутреннему ордеру, выдается ордер Интерпола или международный ордер.