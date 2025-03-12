Киев готов собрать команду для обсуждения перемирия

Киев готов сформировать переговорную команду для обсуждения возможного объявления перемирия, заявил глава МИД Украины Андрей Сибига после встречи с польским коллегой Радославом Сикорским.

«Мы готовы с нашей стороны создать соответствующую команду, которая будет готовить дорожную карту перемирия, если до этого дойдет», - сказал Сибига журналистам.

Глава МИД Украины также подтвердил возобновление военных поставок из США. По словам Сибиги, он поделился с польским коллегой результатами украинско-американских переговоров в Саудовской Аравии. Украинский министр отметил, что Киев согласился на 30-дневное перемирие, а теперь американская сторона обратится с этой идее к России.

«Еще очень важным результатом вчерашних разговоров стало возобновление доставки оружия из Жешува, потому что Жешув - самый большой логистический центр, откуда мы получаем оружие. Это очень важное решение особенно сейчас для нашей обороны и для нашей поддержки», — сказал он.

Радослав Сикорски подтвердил, что доставка оружия через центр в аэропорту Жешува возобновлена.

«Подтверждаю, что доставка вооружения через Ясёнку вернулась до прежнего уровня», — сказал он, добавив, что Starlink также работает.