Разведка США о поставках вооружения в Украину

"По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекращена", — написала Габбард в соцсети X.

Она также отметила, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы сделали значительный шаг к завершению кровопролитной войны в Украине".

Неделю назад Вашингтон ввел краткосрочную паузу в предоставлении разведывательной информации, за исключением данных, критически необходимых для обороны. Это решение сопровождалось приостановкой поставок вооружения и было направлено на стимулирование сторон к переговорам.

По итогам вчерашней встречи высокопоставленных представителей США и Украины в Джидде американская сторона предложила 30-дневное прекращение огня. Одновременно было принято решение о возобновлении передачи разведданных и поставок вооружения Киеву.