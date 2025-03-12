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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Разведка США о поставках вооружения в Украину

13:00 1317

Директор Национальной разведки США Тулси Габбард объявила о возобновлении передачи разведданных Украине.

"По указанию президента пауза в обмене разведданными с Украиной прекращена", — написала Габбард в соцсети X.

Она также отметила, что "благодаря лидерству президента США Дональда Трампа мы сделали значительный шаг к завершению кровопролитной войны в Украине".

Неделю назад Вашингтон ввел краткосрочную паузу в предоставлении разведывательной информации, за исключением данных, критически необходимых для обороны. Это решение сопровождалось приостановкой поставок вооружения и было направлено на стимулирование сторон к переговорам.

По итогам вчерашней встречи высокопоставленных представителей США и Украины в Джидде американская сторона предложила 30-дневное прекращение огня. Одновременно было принято решение о возобновлении передачи разведданных и поставок вооружения Киеву.

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