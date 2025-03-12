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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»

13:04 2240

Во время интервью турецким журналистам премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил о нормализации армяно-турецких отношений, открытии границ без предварительных условий, а также выразил готовность пересмотреть вопрос так называемого «геноцида армян». Об этом утверждает газета «Грапарак».

Также Пашинян, пишет газета, обязался обеспечить грузоперевозки из основной части Азербайджана в Нахчыван.

«По сути, подтверждаются слухи о том, что Пашинян имеет тесные контакты с президентом Турции Эрдоганом и готов заменить Россию Турцией», - подытоживает «Грапарак».

Между тем результаты опросов в Армении показывают, что большинство граждан не поддерживают инициативу премьер-министра Армении Никола Пашиняна по принятию новой Конституции. Так, согласно опросу, 59,6% респондентов заявили, что Конституция должна остаться в неизмененном виде, а за изменение некоторых положений Основного закона выступили 18,4%.

При этом 7,5% респондентов считают, что нужно принять совершенно новую Конституцию, а 14,5% — затруднились ответить.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что стратегической целью принятия новой Конституции является переход от «реликтового» не имеющей государства нации к функционированию государственно-ориентированного народа. По его словам, принятие новой Конституции путем общенационального референдума важно, поскольку все предыдущие референдумы, проводившиеся для принятия действующей Конституции, в глазах общественности испытывают серьезную нехватку легитимности.

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