Отвечавшего за Курское направление командующего уволили
Командующий оперативного командования «Север» ВСУ, в чью зону ответственности входит Курское направление, генерал-майор Дмитрий Красильников освобожден от должности.
Об этом сообщает Суспільне в среду, 12 марта.
Красильников подтвердил информацию об увольнении, отметив, что причины ему не объяснили. Приказ был подписан еще 7 марта, а сейчас он находится в батальоне резерва.
На вопрос журналистов о возможных причинах своего увольнения он ответил уклончиво: «Я полагаю, но пока не хочу об этом говорить».
По данным Красильникова, его преемником назначен генерал Алексей Шандар, ранее занимавший пост заместителя командующего десантно-штурмовых войск Украины.
Генштаб ВСУ пока не прокомментировал это кадровое решение. Красильников занимал пост командующего ОК «Север» с марта 2023 года.