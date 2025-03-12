Отвечавшего за Курское направление командующего уволили

Красильников подтвердил информацию об увольнении, отметив, что причины ему не объяснили. Приказ был подписан еще 7 марта, а сейчас он находится в батальоне резерва.

Об этом сообщает Суспільне в среду, 12 марта.

На вопрос журналистов о возможных причинах своего увольнения он ответил уклончиво: «Я полагаю, но пока не хочу об этом говорить».

По данным Красильникова, его преемником назначен генерал Алексей Шандар, ранее занимавший пост заместителя командующего десантно-штурмовых войск Украины.

Генштаб ВСУ пока не прокомментировал это кадровое решение. Красильников занимал пост командующего ОК «Север» с марта 2023 года.