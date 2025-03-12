USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Отвечавшего за Курское направление командующего уволили

13:12 2211

Командующий оперативного командования «Север» ВСУ, в чью зону ответственности входит Курское направление, генерал-майор Дмитрий Красильников освобожден от должности.

Об этом сообщает Суспільне в среду, 12 марта.

Красильников подтвердил информацию об увольнении, отметив, что причины ему не объяснили. Приказ был подписан еще 7 марта, а сейчас он находится в батальоне резерва.

На вопрос журналистов о возможных причинах своего увольнения он ответил уклончиво: «Я полагаю, но пока не хочу об этом говорить».

По данным Красильникова, его преемником назначен генерал Алексей Шандар, ранее занимавший пост заместителя командующего десантно-штурмовых войск Украины.

Генштаб ВСУ пока не прокомментировал это кадровое решение. Красильников занимал пост командующего ОК «Север» с марта 2023 года.

Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 10692
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
14:37 491
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц?
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц? реакция Кремля
13:46 1473
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 4466
Украинские войска уходят из Курской области
Украинские войска уходят из Курской области видео; обновлено 13:20
13:20 8160
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 2248
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 2298
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 4572
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 8469
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
11:59 3189
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО...
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО... обновлено 12:03
12:03 2446

ЭТО ВАЖНО

Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 10692
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном
14:37 491
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц?
Что думают в Москве о прекращении огня на месяц? реакция Кремля
13:46 1473
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 4466
Украинские войска уходят из Курской области
Украинские войска уходят из Курской области видео; обновлено 13:20
13:20 8160
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 2248
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 2298
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 4572
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли
Раунд в Джидде порадовал США и Украину. Русских – вряд ли комментарий по горячим следам
11 мартa 2025, 23:35 8469
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
Зеленский: «Мы выиграли первую битву»
11:59 3189
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО...
«Наша совесть прозрачна и чиста»: Лавров об Украине, войне, НАТО... обновлено 12:03
12:03 2446
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться