Невестка Трампа: американцы должны целовать ноги Маску и Трампу

Лара Трамп, жена третьего сына Дональда Трампа и сопредседатель Республиканского национального комитета, заявила, что американцам следует быть благодарными Илону Маску и Дональду Трампу за их подход к сокращению федеральных расходов.

В интервью Fox News она назвала «смешной» критику тех, кто утверждает, что деятельность Маска как главы DOGE приносит выгоду ему и его окружению.