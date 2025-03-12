Невестка Трампа: американцы должны целовать ноги Маску и Трампу
Лара Трамп, жена третьего сына Дональда Трампа и сопредседатель Республиканского национального комитета, заявила, что американцам следует быть благодарными Илону Маску и Дональду Трампу за их подход к сокращению федеральных расходов.
В интервью Fox News она назвала «смешной» критику тех, кто утверждает, что деятельность Маска как главы DOGE приносит выгоду ему и его окружению.
«Люди должны целовать ноги Илону Маску и Дональду Трампу за то, что они действительно сделали это», — заявила Лара Трамп, имея в виду их усилия по сокращению госаппарата и бюджетных расходов.
Она подчеркнула, что Маск, занимающий должность старшего советника Белого дома без финансового вознаграждения, несет личные убытки ради реформ.
«Этот человек теряет деньги, но он осознает важность момента. Мы не можем бесконечно тратить средства в прежнем объеме, иначе наша страна не сможет выжить», — добавила она.
March 12, 2025