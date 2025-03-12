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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Жириновскому не поставят памятник в Казахстане

13:30 935

В казахстанском городе Алматы не установят памятник первому лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявил вице-премьер Казахстана Ермек Кошербаев.

«Нет, конечно (...) Я сказал нет, потому что нет, с какой стати», — ответил вице-премьер Казахстана на вопрос журналистки. Его цитируют казахстанские СМИ.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что в Алматы планируется установить памятник Владимиру Жириновскому в 2026 году. Основатель ЛДПР России родился 22 апреля 1946 года в этом городе на юге Казахстана.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.

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