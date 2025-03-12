Жириновскому не поставят памятник в Казахстане

«Нет, конечно (...) Я сказал нет, потому что нет, с какой стати», — ответил вице-премьер Казахстана на вопрос журналистки. Его цитируют казахстанские СМИ.

Ранее в российских СМИ появилась информация, что в Алматы планируется установить памятник Владимиру Жириновскому в 2026 году. Основатель ЛДПР России родился 22 апреля 1946 года в этом городе на юге Казахстана.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни.