Экс-дипломату Ибрагимову потребовали дать десять лет

В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялся суд по уголовному делу бывшего дипломата Эмина Ибрагимова, обвиняемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Вугара Гулиева показания дали сотрудники пост-патрульной службы МВД, несшие службу на территории, где произошел инцидент. Оба сотрудника полиции подтвердили свои показания, данные на предварительном следствии.

Затем выступил гособвинитель Джовдат Мехралиев. Он потребовал для Эмина Ибрагимова 10 лет лишения свободы.

Суд продолжится 11 апреля.

Отметим, что Эмин Ибрагимов был задержан 22 июля прошлого года. Ему предъявлены обвинения по статьям 126.2.4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью путем хулиганства) и 221 (хулиганство) УК Азербайджана.