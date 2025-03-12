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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Что думают в Москве о прекращении огня на месяц?

реакция Кремля
13:46 1481

Президент России Владимир Путин вряд ли примет предложение США о 30-дневном прекращении огня на российско-украинской войне, пишет Reuters со ссылкой на российские источники.

По словам одного из высокопоставленных источников, России необходимо будет обсудить условия прекращения огня и получить какие-то гарантии. «Путину трудно согласиться на это в его нынешнем виде. У Путина сильная позиция, потому что Россия наступает», — заявил он.

Другой высокопоставленный российский источник заявил, что с точки зрения Москвы предложение о прекращении огня выглядит как ловушка, а Путину «будет трудно остановить войну без каких-либо конкретных гарантий или обещаний».

Третий собеседник издания напомнил, что ситуация такова, что прекращение огня сопровождается решением США возобновить военную помощь Украине и обмен разведывательными данными.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал «не забегать вперед» с вопросом о реакции РФ на предложение о 30-дневном перемирии в Украине.

«Вы забегаете чуть-чуть вперед. Мы не хотим этого делать. Вчера, общаясь с прессой, и госсекретарь Марк Рубио, и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц заявили, что по различным каналам они передадут нам детальную информацию о сути состоявшегося разговора в Джидде, - сказал Песков. - Сначала мы должны эту информацию получить».

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. После них было объявлено, что Вашингтон предложил 30-дневное прекращение огня, Киев согласился на это. Согласно совместному заявлению сторон, Украина готова «принять предложение о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией». На этом фоне США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

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