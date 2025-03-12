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Сотрудникам USAID приказали уничтожить секретные документы

14:05 604

Сотрудники Агентства США по международному развитию (USAID) получили письмо от руководства, в котором говорилось о необходимости как можно быстрее избавиться от содержимого сейфов и папок с засекреченными документами.

«Сначала уничтожьте как можно больше документов, а затем заполняйте мешки с мусором для сжигания в случае, если шредер выйдет из строя или ему потребуется перерыв», — написала сотрудникам Эрика Карр, исполняющая обязанности исполнительного секретаря агентства. Копия электронного письма оказалась в распоряжении The New York Times (NYT).

В начале своего президентского срока Дональд Трамп вместе с миллиардером Илоном Маском (глава департамента эффективности госуправления) запустили механизм ликвидации USAID, назвав агентство «преступной организацией». 10 марта госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что 83% программ USAID уже закрыты.

Как отмечает NYT, уничтожаемые документы могут иметь отношение к нескольким судебным делам, которые были возбуждены против администрации Трампа и USAID из-за массовых увольнений и внезапного переезда сотрудников, быстрого закрытия агентства и замораживания почти всех средств иностранной помощи. По закону государственные служащие обязаны запрашивать разрешение на уничтожение документов у Национального управления архивов и документации.

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