Жесткая реакция Эрдогана на события в Сирии

Остатки прежнего режима в Сирии ведут грязную кампанию, прибегая к попыткам террора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (AK Parti).

«Они совершают провокации против нашего братства, покушаясь на нашу волю к совместной жизни», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что «определенные силы пытаются создать хаос в стране, распространяя провокационные заявления».

Касаясь соглашения о централизации институтов власти по всей стране, подписанного 10 марта в Дамаске, президент Эрдоган отметил, что полное выполнение достигнутого соглашения послужит безопасности и миру в Сирии. Турецкий лидер вновь повторил, что Анкара придает исключительное значение территориальной целостности соседней Сирии, защите ее унитарной структуры, укреплению ее единства и солидарности.

Эрдоган высоко оценил «антитеррористическую операцию против остатков режима Баас», отметив, что Турция рассматривает все усилия по избавлению Сирии от терроризма как шаг в правильном направлении.

Президент Турции также заявил, что соглашение между сирийским правительством и поддерживаемыми США силами СДС [в которые входит YPG] должно быть выполнено полностью.