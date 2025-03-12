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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Жесткая реакция Эрдогана на события в Сирии

14:10 1371

Остатки прежнего режима в Сирии ведут грязную кампанию, прибегая к попыткам террора. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (AK Parti).

«Они совершают провокации против нашего братства, покушаясь на нашу волю к совместной жизни», - подчеркнул Эрдоган.

Президент Турции также отметил, что «определенные силы пытаются создать хаос в стране, распространяя провокационные заявления».

Касаясь соглашения о централизации институтов власти по всей стране, подписанного 10 марта в Дамаске, президент Эрдоган отметил, что полное выполнение достигнутого соглашения послужит безопасности и миру в Сирии. Турецкий лидер вновь повторил, что Анкара придает исключительное значение территориальной целостности соседней Сирии, защите ее унитарной структуры, укреплению ее единства и солидарности.

Эрдоган высоко оценил «антитеррористическую операцию против остатков режима Баас», отметив, что Турция рассматривает все усилия по избавлению Сирии от терроризма как шаг в правильном направлении.

Президент Турции также заявил, что соглашение между сирийским правительством и поддерживаемыми США силами СДС [в которые входит YPG] должно быть выполнено полностью.

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