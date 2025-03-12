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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Кремль готов быстро организовать разговор Путина и Трампа

14:21 433

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа при необходимости можно будет организовать в кратчайшие сроки.

"Если такая потребность возникнет, то разговор будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют сделать это в сжатые сроки", — сообщил Песков.

Он отметил, что пока запросов на переговоры из Вашингтона не поступало, а дата личной встречи президентов также не определена.

Накануне Трамп допустил возможность телефонного разговора с Путиным на этой неделе, отметив, что ему необходимо заручиться согласием Москвы на 30-дневное прекращение огня, которое Украина уже поддержала по итогам переговоров в Джидде 11 марта.

Последний раз лидеры России и США общались по телефону 12 февраля, после чего началась подготовка к их личной встрече.

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