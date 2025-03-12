В Турции обсудили нормализацию отношений между Баку и Ереваном

Специальный представитель Европейского союза (ЕС) по Южному Кавказу и грузинскому кризису Магдалена Гроно обсудила в Анкаре процесс нормализации отношений между Баку и Ереваном. Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

«Мы положительно завершили визит в Анкару. Благодарна нашим турецким коллегам за открытый и конструктивный обмен мнениями по вопросам Южного Кавказа и региональным темам, включая нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией, проблемы конфликта в Грузии и нормализацию отношений между Турцией и Арменией», - подчеркнула дипломат.

По ее словам, на переговорах также обсуждались возможности взаимодействия и регионального сотрудничества, которые могут принести пользу странам Южного Кавказа, Турции, Центральной Азии и ЕС.

«В условиях растущих глобальных вызовов крайне важно удвоить усилия для продвижения региональной стабильности, безопасности и устойчивого мира», — подчеркнула спецпредставитель ЕС.