Армения выводит третьи силы с границы с Азербайджаном

Ереван согласен не размещать силы третьих стран на армяно-азербайджанской границе после завершения процесса делимитации. Об этом сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью армянским СМИ.

«Мы предлагаем распространить положение о неразмещении сил третьих стран на делимитированные участки армяно-азербайджанской границы, и это логично, поскольку риск эскалации на этих участках значительно снижается за счет делимитации, если не сказать снижается до минимума, - сказал он. - Таким образом, после полной делимитации границы не будет необходимости в присутствии третьих сил на каком-либо участке армяно-азербайджанской границы, и Республика Армения предлагает такую логику».

Тем временем министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Баку обсуждают отзыв исков друг против друга с международных площадок.

«Да, мы обсуждаем отказ от споров, исков и жалоб друг на друга на международных юридических площадках», - сказал Мирзоян, добавив, что Ереван и Баку также обсуждают вопрос исключения третьих сторон на армяно-азербайджанской межгосударственной границе.

Глава МИД Армении считает, что при соответствующем конструктивном подходе можно за короткое время добиться ощутимого прогресса в отношениях с Азербайджаном и Турцией.