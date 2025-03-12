Почему важно правильно питаться?

По ее словам, важную роль в этом играет диета: «Нормальный обмен веществ необходим для стабильного веса тела. Чтобы сбросить вес, важно ускорить обмен веществ. В это время необходимо поддерживать правильный баланс белков, углеводов и жиров в рационе питания. Например, важно обращать внимание на то, какую часть пищи составляют мясо, овощи, углеводы (крупы, картофель, мучные изделия и др.). Следует также отметить, что для поддержания стабильного веса очень важен не только размер порции, но и способ приготовления пищи, какие специи добавляются, а также продолжительность приготовления ингредиентов, добавляемых в пищу. Так, каждое блюдо имеет свою температуру и продолжительность приготовления. При соблюдении этого правила его состав (его витамины, минералы, аминокислоты и др.) остается практически неизменным и не распадается, и организм может его использовать».

Здоровое, правильное питание имеет важное значение для поддержания стабильной массы тела. Об этом сказала гастроэнтеролог-гепатолог Научно-хирургического центра имени академика М.А.Топчубашева Министерства здравоохранения Туран Керимова во время прямого эфира на официальной странице Минздрава в Instagram.

Т.Керимова отметила, что необходимо также учитывать, какие продукты усваиваются быстрее, а какие — нет: «Например, углеводы расщепляются быстрее, а жиры и белки — медленнее. При этом следует обращать внимание и на время приема пищи. Потому что ферментативные процессы днем проходят быстро, а днем – медленно. Все это приводит к правильной регуляции процесса пищеварения, что в свою очередь ускоряет обменные процессы. В результате масса тела остается стабильной».

Туран Керимова особо отметила, что в период «беременности необходимо избегать всех продуктов, которые могут нанести вред развитию плода и организму матери.

По ее словам, в этот период следует употреблять продукты, которые положительно влияют на нормальное развитие плода, легко усваиваются, имеют высокую пищевую и энергетическую ценность, богаты белками, минеральными веществами и витаминами: «Параллельно с этим целесообразно принимать определенные витамины и минералы по рекомендации гинеколога. Наиболее полезными для плода и матери продуктами являются рыба, нежирное мясо, ягоды, бобовые, куриные яйца, молоко и молочные продукты, овощи. Конечно, вышеперечисленные продукты должно соответствовать сезону. Во время беременности следует включать в свой рацион витамины и минералы. Кальций важен для формирования зубов и костей вашего ребенка. Прекрасными источниками этого элемента считаются кефир, молоко, сыр и темно-зеленые листовые овощи. Железо помогает эритроцитам снабжать кислородом растущего ребенка. Он содержится в нежирном красном мясе, курином мясе, горохе и фасоли. Источниками йода являются молочные продукты, морепродукты, мясо и куриные яйца. Холин необходим для развития головного и спинного мозга плода, и в этом отношении молоко, яйца, арахис и соевые продукты являются хорошим выбором. Во время приема пищи половину порций круп должны составлять цельнозерновые продукты. Цельным зерном называются такие зерна, в которых главные компоненты сохраняются в тех же пропорциях, что и в необработанных. К ним относятся овес, ячмень, киноа, коричневый рис и булгур».

В заключение Т.Керимова отметила, что важно употреблять разнообразные белки каждый день: «Мясо, куриное мясо, фасоль, горох, яйца, орехи и семена являются продуктами, богатые белками. Во время беременности также очень важно потребление жиров. Естественно, наряду со всем вышеперечисленным, следует также обращать внимание на правильность подбора порций и наличие у беременной сопутствующих патологий».