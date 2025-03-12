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Открытие XIV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего»

15:37 362

12 марта состоялась торжественная церемония открытия XIV Республиканского конкурса проектов «Ученые будущего».

Мероприятие началось с исполнения Государственного гимна. В церемонии открытия приняли участие заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов, депутаты парламента, а также руководители СМИ и другие гости. Заместитель директора Института образования и руководитель проекта Фуад Гараев выступил с вступительной речью и представил отчет о статистических показателях конкурса. Фуад Гараев предоставил подробную информацию о проектах, зарегистрированных, принятых и оцененных по 9 направлениям. Было отмечено, что из 654 проектов, зарегистрированных на конкурс, 138 получили право участвовать в выставке.

В своем выступлении заместитель министра науки и образования Фирудин Гурбанов поприветствовал участников мероприятия и пожелал успехов школьникам, участвующим в конкурсе. Подчеркнув, что интерес к конкурсу, который проводится с 2012 года, с каждым годом растет по всей стране, заместитель министра рассказал о важной роли конкурса в выявлении знаний и навыков молодых людей с современным и креативным мышлением, формировании их как исследователей и специалистов высокого уровня.

Отметив, что наука всегда открыта для инноваций и исследований, заместитель министра заявил, что сегодня творческое и аналитическое мышление имеют первостепенное значение. Будущее страны зависит от учащихся, участвующих сегодня в этом конкурсе.

В свою очередь, золотой призер XIII Республиканского конкурса «Ученые будущего» и бронзовый призер международного конкурса проектов INTEL ISEF, проходившего в США Ибрагим Аллахвердиев поделился с гостями историей успеха своего победного проекта и выразил благодарность за всестороннюю поддержку, оказанную участникам.

Затем ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов выступил с приветственной речью. В своем выступлении ректор отметил, что количество девушек среди участниц конкурса увеличивается из года в год, что является показателем растущего интереса девушек к сфере научных исследований.

Депутат Джейхун Мамедов в своем выступлении отметил необходимость повышения у учащихся исследовательских навыков, а также подчеркнул, что этот конкурс предоставляет бесценную возможность проявить свой потенциал и создать новые перспективы для будущих ученых.

После официальной части мероприятия гостям были продемонстрированы проекты финалистов.

Стоит отметить, что в течение ближайших 2 дней на конкурсе будут оцениваться научно-исследовательские проекты учеников по 9 направлениям (математика, физика и астрономия, химия, биология, медицина и здравоохранение, экология и природопользование, инженерия, информатика, робототехника и искусственный интеллект). Кроме того, школьники, отобранные из числа победителей, представят нашу страну на выставке, которая пройдет в США.

Цель конкурса — выявление талантливых учеников с исследовательским и творческим потенциалом, развитие у них таких навыков, как критическое мышление, решение проблем, управление временем, публичные выступления и коммуникация, расширение связей между высшими учебными заведениями и научными организациями, а также общеобразовательными учреждениями.

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