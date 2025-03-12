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«Движения» китайских военных кораблей тревожат Австралию

15:35 493

Китайские военные корабли уже почти месяц находятся вблизи Австралии, периодически входя и выходя из ее экономической зоны, что вынуждает гражданские суда изменять маршруты, сообщает The New York Times.

По данным издания, китайские корабли проводят учения с боевой стрельбой, что влияет на навигацию в регионе. Австралийские власти заверяют, что их присутствие соответствует международному праву, однако столь дальний выход китайского флота на юг вызвал обеспокоенность.

Отмечается, что два китайских военных корабля оснащены 144 вертикальными пусковыми установками (VLS), в то время как весь австралийский флот располагает лишь 200 такими установками.

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