Украина отказалась от новой версии «Минска»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что его стране не нужны такие соглашения о прекращении огня, как «Минск-3» или «Ялта-2».

По его словам, Украина нацелена на установление долгосрочного и справедливого мира.

«Нам не нужна ситуация, когда просто отсутствует война. Мы не хотим так называемого «Минска-3» или «Ялты-2», — отметил он.

Сибига также назвал недавние переговоры с США в Саудовской Аравии исторически важным событием.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. После них было объявлено, что Вашингтон предложил 30-дневное прекращение огня, Киев согласился на это. Согласно совместному заявлению сторон, Украина готова «принять предложение о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией». На этом фоне США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.