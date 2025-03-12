USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Азербайджанские вузы в числе лучших университетов мира

по версии QS
15:45 1096

12 марта рейтинговое агентство Quacquarelli Symonds опубликовало рейтинг лучших университетов мира по предметным областям за 2025 год. Азербайджанские университеты продвинулись в рейтинге в общей сложности по 5 предметным областям, сообщили в Министерстве науки и образования.

Бакинский государственный университет был представлен по специальности «Нефтегазовое дело», он впервые вошел в рейтинг по специальности «Математика».

Азербайджанский государственный экономический университет представлен по двум направлениям: «Экономика и эконометрика» и «Социальные науки и менеджмент».

Азербайджанский университет языков вошел в список 250 лучших университетов мира по программе «Современные языки».

Следует отметить, что рассматриваемый рейтинг учитывает 5 показателей (академическая репутация, репутация среди работодателей, количество цитирований на статью, Н-индекс и индекс международного научного сотрудничества).

Москва озабочена и чует ловушку
Москва озабочена и чует ловушку о развитии ситуации
16:34 4257
Богатые тоже плачут
Богатые тоже плачут
16:58 491
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
16:48 490
Новые подробности кражи денег для больных детей
Новые подробности кражи денег для больных детей
16:48 1000
ВСУ полностью покинули Суджу
ВСУ полностью покинули Суджу видео; обновлено 16:27
16:27 11282
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 11441
Армения отправила ответ Азербайджану
Армения отправила ответ Азербайджану обновлено 15:26
15:26 4191
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 5538
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 3536
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 3238
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 5638

ЭТО ВАЖНО

Москва озабочена и чует ловушку
Москва озабочена и чует ловушку о развитии ситуации
16:34 4257
Богатые тоже плачут
Богатые тоже плачут
16:58 491
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
16:48 490
Новые подробности кражи денег для больных детей
Новые подробности кражи денег для больных детей
16:48 1000
ВСУ полностью покинули Суджу
ВСУ полностью покинули Суджу видео; обновлено 16:27
16:27 11282
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 11441
Армения отправила ответ Азербайджану
Армения отправила ответ Азербайджану обновлено 15:26
15:26 4191
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 5538
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 3536
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 3238
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 5638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться