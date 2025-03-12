USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Украина и США не обсуждали уступки территорий в Джидде

15:53 540

Делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии не поднимали вопрос территориальных уступок со стороны Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинского чиновника.

При этом перед встречей в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио высказал предположение, что Украина может быть вынуждена уступить часть своей территории. По мнению американского дипломата, это может стать единственным способом завершить вооруженный конфликт. Однако это заявление не было предметом обсуждения на переговорах.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. После них было объявлено, что Вашингтон предложил 30-дневное прекращение огня, Киев согласился на это.

Согласно совместному заявлению сторон, Украина готова «принять предложение о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией». На этом фоне США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.

Москва озабочена и чует ловушку
Москва озабочена и чует ловушку о развитии ситуации
16:34 4260
Богатые тоже плачут
Богатые тоже плачут
16:58 494
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
16:48 491
Новые подробности кражи денег для больных детей
Новые подробности кражи денег для больных детей
16:48 1001
ВСУ полностью покинули Суджу
ВСУ полностью покинули Суджу видео; обновлено 16:27
16:27 11284
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 11441
Армения отправила ответ Азербайджану
Армения отправила ответ Азербайджану обновлено 15:26
15:26 4192
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 5538
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 3539
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 3238
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 5638

ЭТО ВАЖНО

Москва озабочена и чует ловушку
Москва озабочена и чует ловушку о развитии ситуации
16:34 4260
Богатые тоже плачут
Богатые тоже плачут
16:58 494
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
16:48 491
Новые подробности кражи денег для больных детей
Новые подробности кражи денег для больных детей
16:48 1001
ВСУ полностью покинули Суджу
ВСУ полностью покинули Суджу видео; обновлено 16:27
16:27 11284
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 11441
Армения отправила ответ Азербайджану
Армения отправила ответ Азербайджану обновлено 15:26
15:26 4192
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
Мирный план Трампа: что США предлагают Украине и России
10:58 5538
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
Пашинян готов пересмотреть вопрос «геноцида армян»
13:04 3539
Депутат о разводах и родственных браках
Депутат о разводах и родственных браках
12:28 3238
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный»
Саакашвили о своем новом приговоре: «Практически пожизненный» обновлено 12:44
12:44 5638
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться