Украина и США не обсуждали уступки территорий в Джидде

Делегации США и Украины на переговорах в Саудовской Аравии не поднимали вопрос территориальных уступок со стороны Киева. Об этом сообщает Politico со ссылкой на украинского чиновника.

При этом перед встречей в Саудовской Аравии госсекретарь США Марко Рубио высказал предположение, что Украина может быть вынуждена уступить часть своей территории. По мнению американского дипломата, это может стать единственным способом завершить вооруженный конфликт. Однако это заявление не было предметом обсуждения на переговорах.

Напомним, что 11 марта в Саудовской Аравии состоялись переговоры Украины и США. После них было объявлено, что Вашингтон предложил 30-дневное прекращение огня, Киев согласился на это.

Согласно совместному заявлению сторон, Украина готова «принять предложение о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня, который может быть продлен по взаимному согласию сторон при условии принятия и одновременного выполнения Российской Федерацией». На этом фоне США отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют помощь Украине в сфере безопасности.