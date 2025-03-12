Выборы в Гренландии сорвали планы Трампа

Оппозиционная партия Demokraatit неожиданно победила на парламентских выборах в Гренландии, набрав 29,9% голосов. Это стало неожиданностью для правящей партии Inuit Ataqatigiit (21,4%), которая долгие годы доминировала на политической арене острова.

Как отмечает The Times, итоги голосования разочаруют Дональда Трампа, который ранее заявлял о желании приобрести Гренландию и усилить американское влияние в регионе.

Победившая партия придерживается осторожного подхода к вопросу независимости Гренландии от Дании, тогда как Вашингтон рассчитывал на более радикальные изменения.

Лидер Demokraatit Йенс-Фредерик Нильсен в интервью Politico подчеркнул, что "остров не продается", назвав идеи о присоединении к США "угрозой политической независимости" Гренландии.

Вопрос суверенитета стал ключевой темой выборов, но большинство партий выступают за постепенное отделение от Дании, а не резкие изменения. Опросы показывают, что до 84% жителей острова поддерживают независимое развитие, но без немедленного разрыва с Копенгагеном.

Трамп ранее угрожал Дании торговыми пошлинами, если она не откажется от Гренландии. В 2019 году он публично заявлял о желании купить остров, однако власти Дании и Гренландии решительно отвергли эту идею.