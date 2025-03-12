Рубио: Соглашение о полезных ископаемых не защитит Украину

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение о добыче полезных ископаемых не следует рассматривать как гарантию безопасности для Украины.

Он подчеркнул, что, хотя США и имеют экономический интерес в этом соглашении, их основная цель — это защита экономических интересов как для США, так и для Украины, если они будут под угрозой.

"Это выгодно для обеих стран, но это не гарантия безопасности", — отметил Рубио в интервью СМИ в аэропорту Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Джидде.

Госсекретарь добавил, что одним из ключевых факторов долгосрочного процветания и безопасности Украины является экономический рост и развитие, а также подчеркнул, что экономическое развитие Украины положительно сказывается на ее будущем. "Очевидно, что Соединенные Штаты имеют определенный экономический интерес", — заключил Рубио.