Рубио: Соглашение о полезных ископаемых не защитит Украину
Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашение о добыче полезных ископаемых не следует рассматривать как гарантию безопасности для Украины.
Он подчеркнул, что, хотя США и имеют экономический интерес в этом соглашении, их основная цель — это защита экономических интересов как для США, так и для Украины, если они будут под угрозой.
"Это выгодно для обеих стран, но это не гарантия безопасности", — отметил Рубио в интервью СМИ в аэропорту Ирландии после переговоров с украинской делегацией в Джидде.
Госсекретарь добавил, что одним из ключевых факторов долгосрочного процветания и безопасности Украины является экономический рост и развитие, а также подчеркнул, что экономическое развитие Украины положительно сказывается на ее будущем. "Очевидно, что Соединенные Штаты имеют определенный экономический интерес", — заключил Рубио.
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Вопрос европейских санкций против России будет включен в любое соглашение о прекращении огня, заявил госсекретарь Марко Рубио.
Рубио отметил, что США ожидают ответа Москвы на предложение о прекращении боевых действий в Украине.
По его словам, военного решения у конфликта нет, и Вашингтон рассчитывает связаться с российской стороной уже сегодня. Также он подтвердил, что единственным путем урегулирования является дипломатия.
Кроме того, глава Госдепа подчеркнул, что США обсуждали с Украиной возможность территориальных уступок в рамках потенциального мирного соглашения. Вопрос гарантий безопасности Киеву, по его мнению, должен рассматриваться в контексте стратегии сдерживания.
На фоне этих заявлений Bloomberg сообщил, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф планирует визит в Москву для встречи с Владимиром Путиным, однако Рубио отказался комментировать возможную поездку, заявив лишь, что Вашингтон продолжит диалог с Россией.