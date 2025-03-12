Новые подробности кражи денег для больных детей

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Азада Меджидова судебное следствие было возобновлено в очередной раз в связи с изменениями в составе суда. В качестве доказательств были приняты показания обвиняемых и потерпевших, давших показания в суде.

Допрос потерпевших продолжился. Сначала показания дала потерпевшая Шовкет Исаева.

Исаева рассказала, что ее ребенок страдает от талассемии: «Для лечения своего ребенка в 2022 году я с супругом встретилась с этими людьми в Çinar Plaza. Отдали Нуриде 30 тысяч долларов. Нурида нам рассказала, что есть донор, и через пару месяцев она отправит нас в Турцию. Нас уверили, что все будет хорошо».

По словам потерпевшей, позже выяснилось, что все сказанное Нуридой ложь: «Она обманула около 30 человек. В разговоре со мной она попросила вытащить ее из тюрьмы, сказала, что вернет деньги. Мол, за решеткой ей сложно помочь нам. Мы опять повелись и опять обманулись. Нанесенный нам ущерб в размере 15 тысяч долларов вернул дядя Айсель (подсудимой Айсель Мамедовой)».

Свидетель Шахсувар Пашаев в своих показаниях заявил, что его ребенок болен, а с подсудимыми его познакомили врачи: «С Айнур мы познакомились в Центре талассемии через врача по имени Хураман. Когда нас знакомили, она (Айнур) сказала, что приехала из Турции. Она там свободно заходила и выходила во все кабинеты. Она отвела нас к Нуриде. Я дал Нуриде 30 тысяч долларов. Но ребенка не прооперировали, и до сих пор мне не вернули деньги. Недавно я возил ребенка в Турцию. Там запросили сто тысяч за операцию».

Обвиняемая Нурида Сеидова заявила, что деньги, полученные от жены Ш.Пашаева, Лауры, она через неделю передала другой обвиняемой, Айнур Байрамовой: «Айнур забрала деньги, потому что ее ребенок был болен».

Свидетель, жена Ш.Пашаева, гражданка Грузии Лаура Пашаева, сообщила суду, что ее ребенок страдает от тяжелого заболевания и нуждается в срочной операции: «Состояние моего ребенка тяжелое. Я хочу вернуть свои деньги. Пусть вернут их хотя бы частями, чтобы мы могли прооперировать ребенка. Те врачи, которые нас к ним направили, тоже должны быть привлечены к ответственности. Я гражданка Грузии и обращусь в Европейский суд. Эти деньги мне дала грузинская власть. Если я подам жалобу, им не поздоровится. Когда мне вернут мои деньги? Назови мне сроки, чтобы я не подавала жалобу».

Свидетель Джахангир Ханмирзаев рассказал, что его отец, Алик Ханмирзаев, страдал заболеванием печени: «Врач Центрального таможенного госпиталя Мир Джалал направил нас к этим людям (подсудимым Сеидовой, Байрамовой и Мамедовой). Он сказал, что они смогут нам помочь. Мы поехали в офис. За операцию мы заплатили 25 тысяч долларов. Но операцию отцу так и не сделали. Позже мы узнали, что этих людей задержали. Когда мы обратились в больницу, Мир Джалал сказал, что их тоже поставили в трудное положение и опозорили».

Обвиняемая Айсель Мамедова сообщила, что у нее было соглашение: «На основании этого договора нам присылали пациентов. Но я не знала, что именно было написано в договоре. 25 тысяч долларов были переданы Нуриде Сеидовой».

Обвиняемая Нурида Сеидова заявила, что не знала об упомянутой сумме и что 25 тысяч долларов она ни от кого не получала.

Суд продолжится 19 марта.

Напомним, в феврале прошлого года в органы внутренних дел поступила информация о мошенничестве в отношении родителей детей с талассемией. В результате расследования было установлено, что Нурида Сеидова, Айсель Мамедова и Айнур Байрамова злоупотребляли доверием родителей, обещая лечение детей в Турции. Под видом лечения они присвоили 980 тысяч манатов.

Изначально была арестована Нурида Сеидова. Позже мера пресечения в виде ареста была избрана для Айнур Байрамовой и Айсель Мамедовой. Обвиняемым предъявлены обвинения по статье 178.3.2 (мошенничество, причинение крупного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана.