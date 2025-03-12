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В Баку пресекли незаконный захват тротуара напротив здания ИВ

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16:33 765

В Баку рядом со станцией метро «Хатаи» и административным зданием Исполнительной власти Хатаинского района часть тротуара была незаконо захвачена, на участке установили железные конструкции.

Отметим, что за последние годы на этой территории начали работу кафе и коммерческие объекты. Местные жители считают, что владелец одного из кафе решил расширить территорию своего объекта, чтобы летом обслуживать клиентов на открытом воздухе.

В последнее время на территории Хатаинского района участились случаи захвата тротуаров. В прошлом месяце на перекрестке на выходе из станции метро «Ахмедлы» были установлены железные ограждения и начато строительство кафе. Хотя после жалоб жителей сооружение было демонтировано, другие кафе и рестораны, которые занимали тротуар, не были тронуты.

Как сообщили haqqin.az в Государственном комитете по градостроительству и архитектуре, сотрудники Главного управления по архитектуре и градостроительству города Баку провели мониторинг на проспекте Ходжалы в Хатаинском районе и выявили факт самовольного возведения металлической конструкции на пешеходном тротуаре.

Незаконные работы на территории были остановлены, а тротуар - возвращен в прежнее состояние.

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