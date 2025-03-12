Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных
Сегодня в бакинском отеле Ritz Carlton состоится жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня этого года.
Мероприятие начнется в 18:00. Перед жеребьевкой 32 команды поделены на четыре корзины. Сборная Азербайджана в сильнейшей первой корзине вместе с Румынией, Казахстаном, Сербией, Венгрией, Мексикой, Чехией и Словакией.
Состав других корзин
Корзина 2: Болгария, Черногория, США, Франция, Украина, Грузия, Мавритания, Гана
Корзина 3: Англия, Португалия, Босния и Герцеговина, Таиланд, ОАЭ, Чад, Испания, Словения
Корзина 4: Польша, Индия, Турция, Коста-Рика, Израиль, Бахрейн, Узбекистан, Аргентина.
Напомним, сборная Азербайджана является чемпионом Европы-2022. На своем дебютном чемпионате мира в 2023 году наша команда заняла 4-е место.
Соревнования по мини-футболу проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола. Грядущий чемпионат мира станет пятым по счету. Ранее победителями становились США, Чехия, Мексика и Румыния.