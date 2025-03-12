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Чемпионат мира в Баку: жеребьевка с участием 32 сборных

Эльмир Алиев, отдел спорта
16:48 501

Сегодня в бакинском отеле Ritz Carlton состоится жеребьевка чемпионата мира по мини-футболу, который пройдет в Баку с 21 мая по 1 июня этого года.

Мероприятие начнется в 18:00. Перед жеребьевкой 32 команды поделены на четыре корзины. Сборная Азербайджана в сильнейшей первой корзине вместе с Румынией, Казахстаном, Сербией, Венгрией, Мексикой, Чехией и Словакией.

Состав других корзин

Корзина 2: Болгария, Черногория, США, Франция, Украина, Грузия, Мавритания, Гана

Корзина 3: Англия, Португалия, Босния и Герцеговина, Таиланд, ОАЭ, Чад, Испания, Словения

Корзина 4: Польша, Индия, Турция, Коста-Рика, Израиль, Бахрейн, Узбекистан, Аргентина.

Напомним, сборная Азербайджана является чемпионом Европы-2022. На своем дебютном чемпионате мира в 2023 году наша команда заняла 4-е место.

Соревнования по мини-футболу проводят не ФИФА и УЕФА, а Всемирная и Европейская федерации мини-футбола. Грядущий чемпионат мира станет пятым по счету. Ранее победителями становились США, Чехия, Мексика и Румыния.

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