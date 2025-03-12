Богатые тоже плачут

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Отдел информации
16:58 513

Яхта Amadea, принадлежащая дагестанскому миллиардеру Сулейману Керимову и находящаяся под арестом в США, может быть выставлена на аукцион. Американские СМИ сообщают, что 10 марта Эдуард Худайнатов, бенефициар российского олигарха, не смог доказать в суде, что судно действительно принадлежит ему.

Худайнатов, бывший глава российской государственной нефтегазовой компании «Роснефть», настаивал в суде города Нью-Йорка, что является законным владельцем яхты, однако окружной судья Дейл Хо отклонил его иск.

По данным прокуратуры, Худайнатов выступал в роли «подставного владельца» яхты Amadea, тогда как на самом деле она принадлежит Сулейману Керимову, являющемуся доверенным лицом президента России Владимира Путина.

Как известно, Сулейманов попал под санкции США вначале в 2018 году и повторно в 2022-м после российского вторжения в Украину.

Как уже сообщал haqqin.az, 106-метровая яхта стоимостью 300 миллионов долларов была задержана у берегов Фиджи в апреле 2022 года в рамках экономических санкций против приближенных к Кремлю российских олигархов.

Позже судно было перевезено в США и с тех пор находится на приколе в порту Сан-Диего, Калифорния, где американские власти вынуждены ежемесячно тратить десятки тысяч долларов на ее содержание, охрану и защиту от коррозии.

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