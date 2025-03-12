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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

«Русские давят»

Зеленский о ситуации в Курске
16:58 442

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские войска выполняют свои задачи в Курской области, несмотря на усилия российских сил надавить на них.

Он отметил, что российская сторона может продолжить запугивания, включая угрозы ядерного характера, что является частью их методичной тактики перед дипломатическими шагами.

Зеленский подчеркнул, что нужно трезво оценивать угрозы и не поддаваться информационному давлению, добавив, что разведка и Минобороны должны оперативно реагировать на ложную информацию.

Он также заявил, что Украина готова к прекращению огня, если Россия и ее партнеры будут готовы к мониторингу и соблюдению условий.

"Если все это будет сделано, то после подготовки этого плана, в любом случае поэтапное выполнение, которое приведет к окончанию войны. После окончания войны будет снято военное положение, и после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству. Никто ничего специально откладывать не будет", - подчеркнул Зеленский.

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