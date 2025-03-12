Россия перестала вербовать зеков на войну

В ряде исправительных колоний и СИЗО России приостановлен набор заключенных для отправки на войну, пишет близкий к российским спецслужбам канал ВЧК-ОГПУ.

«Возможно, это было сделано повсеместно. В некоторых регионах «развернули» даже тех осуждённых, которых утвердили к отправке в так называемую «зону СВО» все инстанции. Администрации учреждений, где они содержатся, заявили им, что процедура была приостановлена на неопределённый срок», - отмечает канал.

В январе сообщалось, что правительство России изменило порядок единовременных выплат для граждан, которые заключили контракт с Минобороны для отправки на войну в Украину. После этого такая выплата не положена лицам, которые подписали контракт, находясь в тюрьме или колонии.