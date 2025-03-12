Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем

В сетевой перепалке между представителями высших эшелонов государственной власти США и Польши последнее слово осталось за миллиардером Илоном Маском, который назвал главу польского МИД Радослава Сикорски «марионеткой Сороса». Скандал разгорелся из-за спутникового сервиса Starlink для украинских вооруженных сил, который оплачивается из Польши. В конце первой декады марта весь мир следил за обменом резкими высказываниями в социальной сети Х (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску. Полемика разразилась между владельцем сети и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорски, после чего к ней подключились госсекретарь США Марко Рубио и польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковски. И, казалось бы, инцидент можно было считать исчерпанным. Но 10 марта Маск еще раз охарактеризовал Сикорски не самым лестным образом. Европейский функционер промолчал.

С чего всё началось В минувшее воскресенье Маск вступил в дискуссию с пользователем сети Х Адамом Ловицем. В ходе переписки последний попросил Маска «перестать нести чушь» и упрекнул в избытке симпатий к Владимиру Путину и России. В ответ представитель вашингтонской администрации напомнил о важности Starlink для Украины. Через несколько часов на заявление миллиардера жестко отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорски, подчеркнувший, кто является фактическим подписчиком спутниковой системы компании Space-X, основанной Маском. Польский министр также намекнул на альтернативные варианты. На следующий день разгневанный Маск без стеснения «закрыл рот» Радославу Сикорски в ответной реплике. «Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете малую часть цены. И в мире нет замены Starlink!» - заявил владелец этой спутниковой системы. Ответа министр иностранных дел Польши не дал. Однако последовало примирительное сообщение от госсекретаря США Марко Рубио, который, по сути, призвал спорщиков не заниматься инсинуациями и не накалять обстановку. Ему ответили оба участника спора, к которым также присоединился министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски.

Накануне в дополнение к остальным репликам Илон Маск в другой дискуссии дал пояснение по поводу своего первого сообщения, подтверждающее пост американского госсекретаря. «Чтобы было понятно: я лишь констатировал, что без Starlink украинские линии обороны рухнули бы, потому что российская сторона может заглушить любые другие каналы связи! Мы никогда не сделали бы подобного и не использовали бы это для торга», - указал Маск. Тем не менее 10 марта в сети Х также появилось заявление главы министерства цифровизации Польши Кшиштофа Гавковски, который отметил, что глава МИД отстаивает интересы национальной безопасности своей страны, имеющие непосредственное отношение к помощи Украине. «Мы оплачиваем работу Starlink уже долгое время, ежегодно платим за подписку и соблюдаем все коммерческие договоренности. Если мы что-то покупаем, то решаем сами, как этим распорядиться. Только на выплаты по подписке уходит несколько сотен миллионов злотых в год. Сейчас мы приобретаем еще 5000 новых терминалов Starlink», - сообщил польский министр в комментарии.

Казалось бы, этот комментарий вместе со словами Рубио должен был закрыть дискуссию, но в сети Х вновь появилась публикация, мимо которой не прошел Илон Маск. Один из пользователей разместил фотографии, где Радослав Сикорски запечатлен рядом с сыном знаменитого миллиардера и мецената Джорджа Сороса, Алексом. В подписи к изображениям главу МИД Польши назвали «приятелем Алекса Сороса». «Да, он марионетка Сороса», - подтвердил в скором времени Маск. Евросоюз в поисках альтернативы Starlink До вызвавшей мировой резонанс полемики США и Польши об услугах компании SpaceX уже появлялись упоминания о значимости спутникового интернета Starlink для Украины в связи со сделкой по добыче редкоземельных металлов. Хотя в феврале Илон Маск отрицал возможность отключения Starlink, по сведениям Reuters, данный вопрос поднимал на переговорах в Киеве спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог. На фоне новых тенденций политики Вашингтона в Европе заговорили об альтернативных операторах связи, в частности, о европейской программе Govsatcom и франко-британской группе Eutelsat, использующей спутники OneWeb.