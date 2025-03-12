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Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем

наша корреспонденция
Анна Жданова, спецкор по странам Восточной Европы
17:04 184

В сетевой перепалке между представителями высших эшелонов государственной власти США и Польши последнее слово осталось за миллиардером Илоном Маском, который назвал главу польского МИД Радослава Сикорски «марионеткой Сороса». Скандал разгорелся из-за спутникового сервиса Starlink для украинских вооруженных сил, который оплачивается из Польши.

В конце первой декады марта весь мир следил за обменом резкими высказываниями в социальной сети Х (бывший Twitter), принадлежащей Илону Маску. Полемика разразилась между владельцем сети и министром иностранных дел Польши Радославом Сикорски, после чего к ней подключились госсекретарь США Марко Рубио и польский министр цифровизации Кшиштоф Гавковски. И, казалось бы, инцидент можно было считать исчерпанным. Но 10 марта Маск еще раз охарактеризовал Сикорски не самым лестным образом. Европейский функционер промолчал.

Маск наступает. Сикорски отходит

С чего всё началось

В минувшее воскресенье Маск вступил в дискуссию с пользователем сети Х Адамом Ловицем. В ходе переписки последний попросил Маска «перестать нести чушь» и упрекнул в избытке симпатий к Владимиру Путину и России. В ответ представитель вашингтонской администрации напомнил о важности Starlink для Украины.

Через несколько часов на заявление миллиардера жестко отреагировал глава МИД Польши Радослав Сикорски, подчеркнувший, кто является фактическим подписчиком спутниковой системы компании Space-X, основанной Маском. Польский министр также намекнул на альтернативные варианты.

На следующий день разгневанный Маск без стеснения «закрыл рот» Радославу Сикорски в ответной реплике. «Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете малую часть цены. И в мире нет замены Starlink!» - заявил владелец этой спутниковой системы.

Ответа министр иностранных дел Польши не дал. Однако последовало примирительное сообщение от госсекретаря США Марко Рубио, который, по сути, призвал спорщиков не заниматься инсинуациями и не накалять обстановку.

Ему ответили оба участника спора, к которым также присоединился министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски.

Маск продолжает наезжать

Накануне в дополнение к остальным репликам Илон Маск в другой дискуссии дал пояснение по поводу своего первого сообщения, подтверждающее пост американского госсекретаря.

«Чтобы было понятно: я лишь констатировал, что без Starlink украинские линии обороны рухнули бы, потому что российская сторона может заглушить любые другие каналы связи! Мы никогда не сделали бы подобного и не использовали бы это для торга», - указал Маск.

Тем не менее 10 марта в сети Х также появилось заявление главы министерства цифровизации Польши Кшиштофа Гавковски, который отметил, что глава МИД отстаивает интересы национальной безопасности своей страны, имеющие непосредственное отношение к помощи Украине.

«Мы оплачиваем работу Starlink уже долгое время, ежегодно платим за подписку и соблюдаем все коммерческие договоренности. Если мы что-то покупаем, то решаем сами, как этим распорядиться. Только на выплаты по подписке уходит несколько сотен миллионов злотых в год. Сейчас мы приобретаем еще 5000 новых терминалов Starlink», - сообщил польский министр в комментарии.

Неожиданно всплыла фотография Сикорского с Соросом

Казалось бы, этот комментарий вместе со словами Рубио должен был закрыть дискуссию, но в сети Х вновь появилась публикация, мимо которой не прошел Илон Маск. Один из пользователей разместил фотографии, где Радослав Сикорски запечатлен рядом с сыном знаменитого миллиардера и мецената Джорджа Сороса, Алексом. В подписи к изображениям главу МИД Польши назвали «приятелем Алекса Сороса».

«Да, он марионетка Сороса», - подтвердил в скором времени Маск.

Евросоюз в поисках альтернативы Starlink

До вызвавшей мировой резонанс полемики США и Польши об услугах компании SpaceX уже появлялись упоминания о значимости спутникового интернета Starlink для Украины в связи со сделкой по добыче редкоземельных металлов. Хотя в феврале Илон Маск отрицал возможность отключения Starlink, по сведениям Reuters, данный вопрос поднимал на переговорах в Киеве спецпредставитель президента США по Украине и РФ Кит Келлог.

На фоне новых тенденций политики Вашингтона в Европе заговорили об альтернативных операторах связи, в частности, о европейской программе Govsatcom и франко-британской группе Eutelsat, использующей спутники OneWeb.

А Кшиштоф Гавковски предупреждает об опасности Кремля

В то же время упомянутый ранее министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковски, комментируя предвыборную ситуацию в стране, отметил давление со стороны Москвы в виде кибератак и дезинформации с целью дестабилизировать ситуацию.

«Мы создали избирательный щит, который защищает выборы, но Кремль будет искать другие способы саботажа, чтобы посеять панику и недоверие к государственным институтам, а также манипулировать общественным мнением с помощью фейковой информации», - заявил Гавковски в эфире Польского радио.

Он отметил, что польские власти принимают меры для защиты от внешнего вмешательства и призвал граждан сохранять бдительность и критически относиться к распространяемой информации…

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