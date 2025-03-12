Застряли сотни пассажиров рейса Ереван-Москва
17:11 146
Более 200 пассажиров рейса Ереван-Москва застряли в аэропорту Внуково из-за проблемы с двигателем самолета. Об этом пишут армянские СМИ.
Boeing 767 авиакомпании UTair должен был вылететь в армянскую столицу еще вчера в 21:40. Но рейс перенесли на три часа, после чего задержали еще пять раз.
На данный момент вылет самолета запланирован на 21:50.
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