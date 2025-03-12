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Застряли сотни пассажиров рейса Ереван-Москва

17:11 146

Более 200 пассажиров рейса Ереван-Москва застряли в аэропорту Внуково из-за проблемы с двигателем самолета. Об этом пишут армянские СМИ.

Boeing 767 авиакомпании UTair должен был вылететь в армянскую столицу еще вчера в 21:40. Но рейс перенесли на три часа, после чего задержали еще пять раз.

На данный момент вылет самолета запланирован на 21:50.

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