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Стало известно, кто передаст письмо Трампа Ирану

17:14 1312

Советник президента ОАЭ по вопросам дипломатии Анвар Гаргаш в среду передаст главе МИД Ирана Аббасу Арагчи письмо президента США Дональда Трампа, адресованное верховному лидеру исламской республики аятолле Али Хаменеи. Об этом сообщил официальный представитель иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи.

«Советник президента ОАЭ по вопросам дипломатии сегодня днем встретится с министром иностранных дел Аббасом Арагчи, он везет в Иран письмо от Трампа», — приводит агентство ISNA слова дипломата.

Ранее Трамп заявил, что направил послание верховному лидеру Ирана Али Хаменеи. Глава МИД Ирана Аббас Арагчи ответил, что Иран пока не получал письмо президента США Дональда Трампа верховному лидеру страны аятолле Али Хаменеи по иранской ядерной программе, его в скором времени передаст посредник.

«Письмо написано, до нас пока не дошло. Есть договоренность, что в ближайшее время его доставит в Тегеран представитель одной из арабских стран», — сказал министр.

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