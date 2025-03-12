США обещают России «ад» и «сокрушительную боль»

США введут новые санкции против России и ее торговых партнеров, если президент РФ Владимир Путин откажется от прекращения огня, которое администрация Дональда Трампа согласовала с Украиной. Об этом сообщил сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм.

«Я очень воодушевлен, узнав, что Украина приняла предложение США о 30-дневном перемирии. Я надеюсь, что Россия последует их примеру. Если Россия откажется, нам следует устроить им ад из санкций», — написал Грэм в X.

По словам сенатора, новые меры затронут не только Россию, но также будут включать санкции и тарифы для стран, которые покупают российские товары, включая нефть, газ и уран. «Давно пора, чтобы Россия почувствовала сокрушительную экономическую боль от своего жестокого вторжения в Украину», — добавил Грэм.

Ранее Грэм заявлял, что если Россия не согласится на прекращение огня и мирные переговоры, ее будут ожидать «адские санкции».