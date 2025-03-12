Зеленский о «разбитых» планах России и «красных линиях» Украины

«Я считаю, что можно видеть разные результаты в Саудовской Аравии. Восстановление помощи, первые шаги к окончанию войны. Я считаю, что сама встреча в Саудовской Аравии разбивает планы России по полной эскалации отношений между Украиной и Америкой . Наоборот, идет деэскалация и так должно быть между партнерами», - сказал Зеленский.

Президент Украины также отметил, что ему все равно, проговаривали ли США возможный план перемирия на 30 дней с Россией до того, как предложить его Украине: «Я на это смотрю исключительно - может это нас приблизить к окончанию войны или нет. Я считаю, что сегодня мы должны были продемонстрировать готовность. Продемонстрировать информационно и реально всему миру. И я считаю, что мы это сделали».

Он также рассказал, могут ли США ввести дополнительные санкции против РФ, если Москва откажется пойти на 30-дневное перемирие: «Относительно санкций или других шагов давления на Россию, это будет зависеть от американской стороны. Это будет зависеть от их диалога с российской стороной. Если я правильно понимаю шаги мира через силу. Если россияне продемонстрируют, что они готовы на предложение Америки, так же как мы. То думаю, что будут соответствующие решения. А если нет, мы очень надеемся, что американская сторона продемонстрирует то, о чем она говорила».

Зеленский подчеркнул, что Украина не признает оккупированные территории российскими. Глава государства подчеркнул, что в контексте «красных линий» он как президент и украинцы как граждане своей страны не будут нарушать Конституцию Украины, а будут защищать суверенитет и независимость, защищать людей и землю.

«…Сегодня мы воюем за нашу независимость. Поэтому признавать любые оккупированные территории Российской Федерацией мы не будем. Это факт. Наши люди сражались за это. Наши герои погибали. Сколько раненых, сколько всего прошло. Поэтому никто об этом забывать не будет», - подчеркнул Зеленский, добавив: «Мы никому не дадим забыть об этом преступлении против Украины».

Президент Зеленский в очередной раз заявил, что выборы президента в Украине пройдут после окончания войны и отмены военного положения. По его словам, «никто ничего специально откладывать не будет»: «После окончания войны будет снято военное положение. И после снятия военного положения выборы будут проходить согласно украинскому законодательству».