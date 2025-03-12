Кленовый лист Трампа

Дональда Трампа не покидает мысль присоединить Канаду к США в качестве 51-го штата. Будучи «master of reversal», «мастером разворота», как его называют в Америке, он склонен часто менять свои указания и приказы. В последние недели это относится к введению пошлин на импорт из соседней Канады. Только что он удвоил прежний 25-процентный тариф на сталь и алюминий из Канады, однако к середине того же дня, посоветовавшись с министром торговли Говардом Латником, отозвал свое решение. Вероятно, такая чисто ленинская стратегия «Шаг вперед, два шага назад» будет продолжаться и впредь. А вот идея-фикс о присоединении Канады крепко засела у Трампа в голове. Крепче, чем установление контроля над Гренландией или Панамским каналом. Трамп говорит, что в случае, если Канада присоединится к Соединенным Штатам, проблема тарифов навсегда исчезнет, и не будет никаких торговых преград между Канадой как 51-ым штатом и остальными 50-ю «звездочками».

Преимуществ по Трампу будет множество. Люди, например, смогут свободно ездить в Аляску, не проходя никаких контрольных пунктов, а нынешняя граница протяженностью 8891 километр между двумя государствами будет упразднена. Будет решен вопрос и с обеспечением безопасности Канады в случае агрессии извне (хотя непонятно, кто ей угрожает, разве что алеутские эскимосы). Однако пока желание присоединиться к США изъявляют всего около 10 процентов канадцев. А новый премьер–министр страны Марк Карни в своей первой речи заверил, что Канада «никогда-никогда, ни в какой форме, никаким образом не будет частью США». Но есть и еще один занимательный сюжет, который исследуют вдумчивые американские ученые и блогеры. «Трамп не понимает, что этими предложениями он открывает ящик Пандоры», - говорит Уотел Блок из Loyola University Нового Орлеана. И одним их главных проигравших станет ...Республиканская партия США. Блок мотивирует это тем, что Канада гораздо более либеральная, если хотите, социалистическая по своему характеру, эгалитарная, чем США. Она типичная страна - woke, что стало для американских трампистов (особенно в устах Илона Маска) ругательным словом, которым они обозначают всех «гнилых демократов», исповедующих левую политику, либеральное мышление, феминизм. Так вот таких либеральных «фриков» в Канаде пруд пруди. Там даже консерваторы ближе к американским демократам, чем к своим, казалось бы, братьям по крови - республиканцам.

И что будет, если Канада все-таки станет 51 штатом Америки? Это будет второй, но бОльший по численности штат, чем демократическая Калифорния. В этом американском штате население составляет 39.4 миллиона, а в Канаде 41.6 миллиона граждан. И все они как один будут голосовать на выборах за Демпартию США, как это всегда делали, и будут делать калифорнийцы. В избирательном колледже США, как известно, 538 выборщиков. Квота Калифорнии составляет 54 выборщика. А если к Америке присоединится Канада, то у нее будет 57 выборщиков. Для победы на выборах кандидату требуется 270 голосов. Если к Калифорнии и Канаде присоединится Нью-Йорк, Новая Англия и весь северо-восток США, а также два штата на Тихоокеанском побережье страны — Вашингтон и Орегон, то для демократов дело будет в шляпе. Постойте, говорят вдумчивые наблюдатели: в Канаде ведь 10 провинций и три отдельные территории. Как же ее включать в виде отдельного штата? А очень просто — включать все эти территориально административные территории как штаты. И у каждого нового штата будет по 2 «woke сенатора», а они еще припишут себе 55 мест в Палате представителей Конгресса. Демократы уже давно задумались над тем, как хитро обмануть республиканцев. Но пока их цель достаточно скромна. Они хотят дать статус штатов столице Вашингтон, округ Колумбия и Пуэрто-Рико. И те также приобретут по два сенатора, которые будут гарантированно поддерживать демократов.