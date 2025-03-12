Сабина Алиева выступила в Женеве
Делегация во главе с Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой приняла участие в ежегодном заседании Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (GANHRI), которое прошло в Женеве.
На мероприятии, собравшем руководителей и представителей национальных правозащитных учреждений из разных стран, а также представителей международных организаций и экспертов, выступила Уполномоченный по правам человека. В ходе обсуждения были затронуты ключевые вопросы повестки дня.
Сабина Алиева выступила на тематической сессии «Права женщин и девочек: роль национальных правозащитных учреждений», которая прошла в рамках ежегодного заседания. Она подробно рассказала о деятельности своего учреждения в области защиты прав женщин и девочек.
Омбудсмен подчеркнула, что основное внимание уделяется более эффективной защите прав женщин, поддержке жертв насилия, а также расширению их экономических и социальных возможностей.
Говоря о работе по поощрению гендерного равенства и защите прав женщин, Сабина Алиева отметила, что учреждение предложило ряд инициатив по совершенствованию законодательства.
Кроме того, Уполномоченный сообщила, что жалобы на нарушения прав женщин, факты домашнего насилия, ранних браков и гендерного насилия, а также информация, распространяемая в социальных сетях, оперативно расследуются. Пострадавшим оказывается психологическая и юридическая поддержка, и осуществляется взаимодействие с профильными учреждениями в данной сфере.
В ходе визита омбудсмен также приняла участие в тематической сессии «Национальные институты по правам человека и лица с ограниченными возможностями» в рамках ежегодного заседания GANHRI. Она провела встречи с должностными лицами Глобального альянса национальных институтов по правам человека и Европейской сети национальных институтов по правам человека, обсудив перспективы дальнейшего сотрудничества.