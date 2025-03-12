Сабина Алиева выступила в Женеве

Делегация во главе с Уполномоченным по правам человека Азербайджанской Республики Сабиной Алиевой приняла участие в ежегодном заседании Глобального альянса национальных правозащитных учреждений (GANHRI), которое прошло в Женеве.

На мероприятии, собравшем руководителей и представителей национальных правозащитных учреждений из разных стран, а также представителей международных организаций и экспертов, выступила Уполномоченный по правам человека. В ходе обсуждения были затронуты ключевые вопросы повестки дня.

Сабина Алиева выступила на тематической сессии «Права женщин и девочек: роль национальных правозащитных учреждений», которая прошла в рамках ежегодного заседания. Она подробно рассказала о деятельности своего учреждения в области защиты прав женщин и девочек.

Омбудсмен подчеркнула, что основное внимание уделяется более эффективной защите прав женщин, поддержке жертв насилия, а также расширению их экономических и социальных возможностей.