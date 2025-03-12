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Греция изгнала российских пропагандистов

17:35 1654

Распространяющее пропаганду Кремля агентство РИА Новости объявило о закрытии своего корреспондентского пункта в Греции. В агентстве отметили, что не смогут продолжать работу в стране после того, как греческое Министерство иностранных дел отказалось продлить аккредитацию его шеф-корреспонденту Геннадию Мельнику.

«В прошлом году аккредитацию продлили с задержкой, а в этом сотрудница управления международных общественных связей уведомила, что положительного ответа не будет. Предоставить детали решения и объяснить его причины она не смогла», — сообщили в РИА Новости, добавив, что считают происходящее «грубым нарушением принципов свободы слова и демократии».

Корпункт агентства открылся в Афинах в преддверии Олимпийских игр в 2004 году. При этом последние три года правительство Греции ограничило деятельность РИА Новости и не допускало на некоторые мероприятия, в том числе международные. После вторжения российской армии в Украину корреспонденту агентства более чем на год запретили посещать пресс-конференции греческого МИД.

Также в 2022 году Греция заблокировала ресурсы медиагруппы «Россия сегодня», в которую входит РИА Новости, Sputnik и RT. В декабре прошлого года в стране начали блокировать телеграм-канал российского агентства из-за нарушения местного законодательства.

Евросоюз ввел санкции против РИА Новости в июне 2024 года. Вместе с агентством тогда под ограничения попали «Известия», «Российская газета» и связанный с Россией портал Voice of Europe, который базировался в Чехии. До этого ЕС запретил транслировать и распространять контент Sputnik, RT, «Царьград», «Спас», МИА «Россия сегодня», Oriental Review, New Eastern Outlook и «Катехон». Те же меры были применены в отношении RT English, RT UK, RT Germany, RT France, RT Spanish. Также лицензий на вещание в Европе лишились НТВ, «Россия 1», Первый канал и Рен-ТВ.

В рамках 16-го пакета санкций в отношении России, принятого в феврале этого года, ЕС запретил еще восемь российских СМИ. В частности, ограничения затронули издания: EADaily, «Лента», News Front, RuBaltic, «Южный Фронт», «Фонд стратегической культуры» и «Красная звезда».

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