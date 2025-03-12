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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
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Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Немецкий автогигант готов производить военную технику

17:45 1437

Немецкий автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность производства военной техники для бундесвера на фоне растущих оборонных потребностей Европы. Гендиректор Volkswagen Group Оливер Блюме отметил, что компания не получала официальных запросов, но готова рассмотреть такие проекты.

Комментарии Блюме прозвучали на фоне объявленного перевооружения Германии, вызванного опасениями, что США во главе с Дональдом Трампом могут сократить или полностью прекратить военную поддержку Европы. Это уже привело к тому, что компании Rheinmetall и KNDS Group начали переоборудовать заводы по производству автозапчастей для выпуска военной техники.

По данным, немецкие автопроизводители могут частично перейти на военное производство без строительства новых заводов, поскольку экспорт автомобилей из Германии сократился вдвое по сравнению с показателями до пандемии COVID-19. Многие заводы не работают на полную мощность, что делает их адаптацию к выпуску военной техники более вероятной.

По его мнению, Volkswagen и другие компании могли бы совмещать выпуск гражданских и военных транспортных средств, особенно если немецкое правительство ослабит бюджетные ограничения и введет дополнительные государственные стимулы для промышленности.

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