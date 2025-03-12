Армянское руководство на турецком телевидении

В репортаже Рубинян заявил, что Армения полностью готова к нормализации отношений с Турцией, а подход Еревана в этом вопросе не изменился с начала процесса. «Мы ожидаем полного урегулирования отношений с Турцией, что включает нормализацию дипломатических отношений и разблокирование сухопутной границы Армении», - сказал он.

Говоря о процессе урегулирования, армянский спецпосланник еще раз подчеркнул, что Ереван готов к нормализации отношений без каких-либо предварительных условий. По его словам, Армения готова к открытию границы с Турцией, Армения готова к полному урегулированию отношений вчера, сегодня и завтра, и если у Турции будет политическая воля, то все будет реализовано очень быстро.

Далее Рубинян отметил, что в вопросе открытия границы Армения ждет действий Турции. В этом контексте он подчеркнул, что контрольно-пропускной пункт «Маргара» на армянской стороне отремонтирован, приведен в готовое состояние, от турецких партнеров ожидается то же самое. Достигнута договоренность и о ремонте или реконструкции моста, находящегося на границе.

«Самой важной договоренностью на сегодняшний день является открытие границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, что было достигнуто в 2022 году», - заключил Рубинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью турецким журналистам.