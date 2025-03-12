USD 1.7000
EUR 1.8526
RUB 1.9891
Подписаться на уведомления
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине
Новость дня
Итоги переговоров: 30-дневное перемирие и возобновление военной помощи Украине

Армянское руководство на турецком телевидении

17:48 1718

Турецкий телеканал NTV опубликовал репортаж с участием спецпосланника по нормализации армяно-турецких отношений Рубена Рубиняна. Об этом пишут турецкие СМИ.

В репортаже Рубинян заявил, что Армения полностью готова к нормализации отношений с Турцией, а подход Еревана в этом вопросе не изменился с начала процесса. «Мы ожидаем полного урегулирования отношений с Турцией, что включает нормализацию дипломатических отношений и разблокирование сухопутной границы Армении», - сказал он.

Говоря о процессе урегулирования, армянский спецпосланник еще раз подчеркнул, что Ереван готов к нормализации отношений без каких-либо предварительных условий. По его словам, Армения готова к открытию границы с Турцией, Армения готова к полному урегулированию отношений вчера, сегодня и завтра, и если у Турции будет политическая воля, то все будет реализовано очень быстро.

Далее Рубинян отметил, что в вопросе открытия границы Армения ждет действий Турции. В этом контексте он подчеркнул, что контрольно-пропускной пункт «Маргара» на армянской стороне отремонтирован, приведен в готовое состояние, от турецких партнеров ожидается то же самое. Достигнута договоренность и о ремонте или реконструкции моста, находящегося на границе.

«Самой важной договоренностью на сегодняшний день является открытие границы для граждан третьих стран и владельцев дипломатических паспортов, что было достигнуто в 2022 году», - заключил Рубинян.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью турецким журналистам.

Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн Жеребьевка ЧМ-2025; обновлено
19:08 2127
Зеленский о «разбитых» планах России и «красных линиях» Украины
Зеленский о «разбитых» планах России и «красных линиях» Украины обновлено 18:18
18:18 2825
«Русские давят»
«Русские давят» Зеленский о ситуации в Курске
16:58 2421
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
17:04 1358
США обещают России «ад» и «сокрушительную боль»
США обещают России «ад» и «сокрушительную боль»
17:22 3527
Москва озабочена и чует ловушку
Москва озабочена и чует ловушку о развитии ситуации
16:34 7144
Богатые тоже плачут
Богатые тоже плачут
16:58 2365
Новые подробности кражи денег для больных детей
Новые подробности кражи денег для больных детей
16:48 2414
ВСУ полностью покинули Суджу
ВСУ полностью покинули Суджу видео; обновлено 16:27
16:27 13093
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 11827
Армения отправила ответ Азербайджану
Армения отправила ответ Азербайджану обновлено 15:26
15:26 5519

ЭТО ВАЖНО

Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн
Нани приехал в Баку и вытянул для Азербайджана Бахрейн Жеребьевка ЧМ-2025; обновлено
19:08 2127
Зеленский о «разбитых» планах России и «красных линиях» Украины
Зеленский о «разбитых» планах России и «красных линиях» Украины обновлено 18:18
18:18 2825
«Русские давят»
«Русские давят» Зеленский о ситуации в Курске
16:58 2421
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем
Как Польша и США пугают друг друга Соросом и Кремлем наша корреспонденция
17:04 1358
США обещают России «ад» и «сокрушительную боль»
США обещают России «ад» и «сокрушительную боль»
17:22 3527
Москва озабочена и чует ловушку
Москва озабочена и чует ловушку о развитии ситуации
16:34 7144
Богатые тоже плачут
Богатые тоже плачут
16:58 2365
Новые подробности кражи денег для больных детей
Новые подробности кражи денег для больных детей
16:48 2414
ВСУ полностью покинули Суджу
ВСУ полностью покинули Суджу видео; обновлено 16:27
16:27 13093
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин
Украина оставила последний шанс Трампу. И это – Владимир Путин первая аналитическая выкладка; все еще актуально
01:18 11827
Армения отправила ответ Азербайджану
Армения отправила ответ Азербайджану обновлено 15:26
15:26 5519
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться